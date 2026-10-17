به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در شهر گلستان شرکت‌کنندگان با حضور در اجتماع میدان امام شهید خامنه‌ای، در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تهدیدات اخیر آمریکا علیه ایران، تأکید کردند: «این حرف‌ها و تهدید‌ها تازه نیست و بیش از ۴۰ سال است که می‌گویند همه گزینه‌ها روی میز است. ما به امنیت کشورمان و توانمندی نیرو‌های ارتش و سپاه دلگرمیم و معتقدیم تا زمانی که متحد و یکپارچه باشیم، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

حاضران همچنین با اعلام حمایت و پشتیبانی از نیرو‌های مسلح، بر آمادگی خود برای ایستادگی و همراهی با مدافعان امنیت و تمامیت ارضی کشور تأکید کردند.