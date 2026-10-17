کره شمالی از آزمایش اژدر زیرآبی جدیدی مجهز به هوش مصنوعی خبر داده که به گفته مقام‌های این کشور، می‌تواند نقطه عطفی در توسعه نیروی دریایی پیونگ‌یانگ باشد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ خبرگزاری رسمی کره شمالی اعلام کرد این اژدر هدایت‌شونده با نام «زام ۲.۰» روز ۱۵ اکتبر در آزمایشی زیرآبی، با هدف تأیید به‌روزرسانی فنی سامانه، آزمایش شده است.

در این آزمایش از هوش مصنوعی برای شناسایی هدف استفاده شده؛ فناوری‌ای که به گفته مقام‌های ناظر، می‌تواند توانمندی‌های تسلیحاتی نیروی دریایی این کشور را وارد مرحله تازه‌ای کند.