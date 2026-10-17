مانور آمادگی انتخابات الکترونیک در شهرستان قرچک با هدف آشنایی عملی شهروندان با روند رأی‌گیری و ارزیابی میزان آمادگی عوامل اجرایی و نظارتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی وحدی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان قرچک گفت: مانور آمادگی انتخابات الکترونیک با حضور جمعی از مسئولان در مصلی نماز جمعه این شهرستان برگزار شد.

وی افزود: در جریان این مانور، آمادگی عوامل مرتبط برای اجرای فرآیند‌های انتخابات الکترونیک مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی و تعامل میان بخش‌های اجرایی و نظارتی برای اجرای صحیح و دقیق مراحل رأی‌گیری تاکید شد.

مهدی وحدی بیان کرد: این مانور با هدف فراهم‌کردن زمینه بررسی روند اجرای فرآیند برگزاری انتخابات پیش‌رو، فرصتی برای شناسایی مسائل، مشکلات و چالش‌های احتمالی و پیگیری اقدامات لازم به‌منظور رفع نواقص و افزایش آمادگی فراهم کرد.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان قرچک افزود: شرکت‌کنندگان با ارائه کارت ملی و طی مراحل احراز هویت، به صورت آزمایشی نحوه کار با دستگاه‌های رأی‌گیری الکترونیک و ثبت رأی را تجربه کردند و این آموزش با هدف آشنایی عملی شهروندان با روند رأی‌گیری الکترونیک و مشارکت آگاهانه در انتخابات پیش‌رو انجام شد که این فرآیند صرفاً آموزشی است و هیچ رأی واقعی در آن ثبت نخواهد شد.