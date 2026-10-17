در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با هدف تأمین امنیت غذایی، عملیات گسترده قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرقانونی در شهرستان پیشوا با دستور مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن بنائیان سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پیشوا گفت:در این عملیات، ۶۵مورد دیوارکشی، بنای نیمه‌کاره و محوطه‌سازی غیرمجاز به مساحت ۵۴۰۰۰ متر مربع در روستا‌های چالتسیان، دهماسین، یوسف رضا بدون اخذ مجوز‌های قانونی از سوی سودجویان احداث شده بود، تخریب و اراضی مذکور به وضعیت سابق بازگردانده شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پیشوا با تأکید بر سیاست قاطعانه دستگاه‌های اجرایی در مقابله با تغییر کاربری‌های غیرقانونی افزود: هرگونه ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی بدون مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی، ممنوع است و اولویت ما حفظ بستر تولید محصولات کشاورزی است و در این مسیر هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت.

وی ضمن هشدار به متقاضیان خرید ملک و زمین در خارج از بافت روستا‌ها بیان کرد: «به تمامی شهروندان توصیه می‌شود پیش از هرگونه معامله یا اقدام به ساخت‌وساز، وضعیت کاربری ملک را از طریق مدیریت جهاد کشاورزی استعلام کنند. متأسفانه سودجویان با تفکیک غیرقانونی زمین‌ها و فروش آنها به‌عنوان باغ‌ویلا، خریداران را در دام مشکلات قانونی و تخریب‌های آتی گرفتار می‌کنند.»

بنائیان در ادامه گفت: گشت‌های امور اراضی به‌صورت مستمر در منطقه فعال بوده و با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در نطفه برخورد خواهند کرد و از عموم مردم درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف و تغییر کاربری غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانه ارتباطی ۱۳۱ به اطلاع مدیریت امور اراضی برسانند.