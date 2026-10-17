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فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان با اشاره به گ شت‌های محوری و خودرویی این یگان به صورت فعال و مستمر در حال پایش اراضی کشاورزی هستند، افزود: بخش عمده‌ای از این موارد پس از دریافت گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ و همچنین رصد هوشمند اراضی، شناسایی شده و اقدام قانونی لازم در خصوص توقف عملیات و تشکیل پرونده ی قضایی برای متخلفان انجام شده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ، سرهنگ محمد بوستان افروز گفت:با تلاش و رصد مستمر نیروهای یگان حفاظت امور اراضی استان لرستان ، در شش ماهه ی نخست سال جاری ،هزار و ۷۰ مورد تخلف تغییر کاربری غیرمجاز در قالب تفکیک، قطعه‌بندی، پی‌کنی، دیوارکشی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در زمین های زراعی و باغ های استان شناسایی شد.

وی ضمن هشدار جدی به سودجویان و افرادی که بدون اخذ مجوزهای قانونی اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌کنند،بیان کرد: هرگونه ساخت‌وساز، دیوارکشی و تغییر شکل اراضی زراعی و باغی بدون کسب مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها ، جرم محسوب شده و یگان حفاظت با همکاری دستگاه قضایی و دادستانی‌های استان، با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماضی با متخلفان برخورد می‌کند.

سرهنگ بوستان از اجرای احکام قطعی قلع‌وقمع بناهای غیرمجاز در برخی مناطق استان خبر داد و گفت: برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز صرفاً به اخطار ختم نمی‌شود؛ باید با اخذ احکام قضایی و در چارچوب قانون، نسبت به قلع‌وقمع و آزادسازی اراضی تغییرکاربری‌یافته اقدام شود.

وی از عموم شهروندان، کشاورزان و بهره‌برداران استان لرستان خواست در صورت مشاهده ی هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، تفکیک غیرقانونی زمین‌های کشاورزی یا ساخت‌وساز در باغ ها مراتب را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ (سازمان امور اراضی کشور) یا بخشداری‌ها و جهاد کشاورزی شهرستان‌ها اطلاع‌رسانی کنند.