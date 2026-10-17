گفت:

در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی ، ۶ سارق دستگیر و هشت فقره سرقت شامل مقادیری اموال مسروقه از جمله ضبط، باند و باتری خودرو، کابل برق و تجهیزات برقی کشف شد.





سرهنگ شاپور گراوند افزود: همچنین در این طرح

پنج کیلوگرم ماده ی مخدر از نوع تریاک کشف و

۹ دستگاه خودرو و ۳۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان چگنی