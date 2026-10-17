فرمانده انتظامی چگنی از دستگیری سارقان انواع سرقت و کشف پنج کیلوگرم مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛فرمانده انتظامی شهرستان چگنیگفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی ، ۶ سارق دستگیر و هشت فقره سرقت شامل مقادیری اموال مسروقه از جمله ضبط، باند و باتری خودرو، کابل برق و تجهیزات برقی کشف شد.
سرهنگ شاپور گراوند افزود: همچنین در این طرح پنج کیلوگرم ماده ی مخدر از نوع تریاک کشف و ۹ دستگاه خودرو و ۳۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان چگنی ضمن قدردانی از تعامل و همکاری شهروندان با پلیس، تاکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام مخل آرامش و امنیت عمومی، قاطعانه و برابر قانون برخورد میکند.