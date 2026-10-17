فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری عامل شرارت، ایجاد مزاحمت و قدرت‌نمایی با استفاده از سلاح سرد در این شهرستان بود.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سرهنگ هادی کیانمهر گفت:در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قدرت‌نمایی فردی با چاقو و ایجاد ترس و وحشت، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان خرم آباد قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد افزود: مأموران یگان امداد شهرستان خرم‌آباد با حضور در محل حادثه و انجام اقدام لازم، عامل قدرت نمایی با سلاح سرد چاقو را در کمتر از ۱۵ دقیقه شناسایی و دستگیر کردند.

وی با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی گفت:مأموران انتظامی با هوشیاری و آمادگی کامل، با افرادی که بخواهند از طریق قدرت‌نمایی و استفاده از سلاح سرد، آرامش و امنیت شهروندان را خدشه‌دار کنند، برابر قانون برخورد خواهند کرد.