زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴ و ۳ دهم ریشتر، حوالی «نودژ» در استان کرمان را لرزاند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت یک بامداد شنبه ۲۵ مهر در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است.

کانون این زلزله در فاصله ۱۴ کیلومتری نودژ (کرمان)، ۲۵ کیلومتری زیارتعلی (هرمزگان)، ۲۶ کیلومتری منوجان (کرمان) بود.

گزارشی از خسارت احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است.

دیروز (جمعه ۲۴ مهر) هم 3 زلزله بالای سه ریشتر و دو زلزله بالای 4 ریشتر در این منطقه رخ داده بود.