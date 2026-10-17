در پی استقبال بی‌نظیر شهروندان زنجانی، زمان برگزاری یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان تا روز شنبه، ۲۵ مهرماه (به صورت یکسره) تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از فروش ۱۵ هزار و ۱۵۴ جلد کتاب به ارزش چهار میلیارد و ۸۵۱ میلیون تومان در یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان خبر داد و گفت: استقبال مردم از این رویداد فرهنگی قابل توجه بوده است.

جعفر محمدی افزود: رویکرد اصلی برگزاری این نمایشگاه، فراهم کردن امکان بهره‌مندی عموم مردم از تخفیف ۳۰ درصدی خرید کتاب بود تا علاقه‌مندان بتوانند با هزینه کمتر، کتاب‌های مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی با اشاره به روند فروش کتاب در روز‌های پایانی نمایشگاه گفت: تنها در روز گذشته حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کتاب به فروش رسید و با توجه به استقبال مخاطبان، تلاش می‌کنیم اعتبار اختصاص یافته برای تخفیف ۳۰ درصدی به‌طور کامل مورد استفاده قرار گیرد.

محمدی ادامه داد: تمدید زمان نمایشگاه با هدف فراهم کردن فرصت بیشتر برای بازدیدکنندگان و استفاده از تخفیف‌ها انجام شده است و با بررسی میزان فروش، درباره تمدید احتمالی نمایشگاه برای روز یکشنبه تصمیم‌گیری خواهد شد، هرچند پیش‌بینی می‌شود فروش نمایشگاه تا پایان روز شنبه به نتیجه مطلوب برسد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به استقبال مدارس از این رویداد فرهنگی بیان کرد: حضور دانش‌آموزان در روز‌های مختلف نمایشگاه، به‌ویژه یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه، چشمگیر بود و مدارس متعددی در این برنامه مشارکت داشتند.

تمدید یک‌روزه نمایشگاه کتاب زنجان

وی اظهار داشت: در پی استقبال گسترده شهروندان از یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان و با توجه به مطالبه علاقه‌مندان، زمان برگزاری این رویداد فرهنگی تمدید شد.

محمدی افزود: همچنین با توجه به درخواست علاقه‌مندان، برگزاری نمایشگاه کتاب زنجان برای روز شنبه، ۲۵ مهرماه به‌مدت یک روز و به صورت یکسره تمدید شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: حضور فعال غرفه‌های دستگاه‌های اجرایی و ارائه خدمات و آموزش‌های فرهنگی، از دیگر بخش‌های نمایشگاه است که با استقبال چشمگیر شهروندان مواجه شد.