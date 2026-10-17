به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: ساعت ۲۱:۰۱ شامگاه جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵، در پی برخورد دو دستگاه خودروی سمند در جاده چذابه، روبه‌روی مواکب، دو نفر جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر مصدوم شدند.

دکتر مهران احمدی بلوطکی افزود: در این حادثه، دو تبعه عراقی حضور داشتند که یک نفر از آنان جان باخت و نفر دیگر مصدوم شد. همچنین از دو شهروند ایرانی حاضر در این حادثه نیز یک نفر جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر مصدوم شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه کد عملیاتی اورژانس از شهر سوسنگرد به محل اعزام شدند و دو مصدوم برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان نفت این شهر انتقال یافتند.