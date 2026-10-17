رئیس کل دادگستری لرستان گفت:چهار نفر محکوم به قصاص در شهرستان کوهدشت با شعار «به عشق رهبر شهیدم میبخشم» از چوبه دار رهایی یافتند .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مراسم خونصلح چهار فقره قتل در پویش به عشق رهبر شهیدم می بخشم با تلاش دستگاه قضایی، شورای حل اختلاف استان ،متنفذین محلی و بزرگان استان در شهرستان کوهدشت برگزار شد
عمران علیمحمدی رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت:در مراسم صلح و بخشش شهرستان کوهدشت،چهار نفر که محکوم به قصاص شده بودند با گذشت و ایثار اولیای دم و با شعار به عشق رهبر شهیدم می بخشم ، از اجرای حکم قصاص محکومان گذشتند.
حجت الاسلام سپهوند امام جمعه کوهدشت هم گفت:لرستان از دیرباز خاستگاه صلح، سازش و جایگاه عفو و بخشش بوده است وگذشت و بخشش از اعمال مورد تأکید آموزههای دینی است.
عبدالمجید کشوری مدیر کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی لرستان هم با تأکید بر ترویج فرهنگ صلح و سازش در استان گفت: شهرستان کوهدشت در زمینه ی صلح و سازش پیشگام بوده و باید این فرهنگ ارزشمند را بیش از گذشته گسترش دهیم.