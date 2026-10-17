روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: براساس ابلاغ معاونت توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های سلامت کیش روز‌های پنج شنبه تعطیل هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: براساس ابلاغ معاونت توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ساعت‌های فعالیت مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های سلامت تحت پوشش مرکز بهداشت کیش، در روز‌های کاری هفته از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۴:۳۰ تعیین شده است.

مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های سلامت روز‌های پنج‌شنبه، تعطیل هستند.

ساکنان و گردشگران برای بهره‌مندی از خدمات بهداشتی و درمانی، به ساعت و روز فعالیت مراکز جامع سلامت و پایگاه‌های سلامت مرکز بهداشت کیش توجه کنند.