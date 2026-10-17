امسال هفته ملی سلامت بانوان از ۲۴ تا ۳۰ مهر ماه و با شعار «سلامت بانوان، انتخاب امروز، سرمایه فردا» است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، با توجه به اهمیت سلامت بانوان در تمام مراحل زندگی، بانوان می بایست فرصت و امکان کافی برای مراقبت از سلامت خود داشته باشند و نباید مسوولیت‌های خانوادگی، شغلی و اجتماعی موجب شود نیازهای جسمی و روانی آنان در اولویت‌های بعدی قرار گیرد، زیرا خود مراقبتی یک ضرورت و حقی است که باید در خانواده، محیط کار و نظام ارائه خدمات سلامت به رسمیت شناخته شود.

شعار «انتخاب امروز، سرمایه فردا» تنها به تصمیم‌های فردی محدود نمی‌شود؛ بلکه انتخاب خانواده‌ها برای حمایت از بانوان و انتخاب نهادها برای فراهم کردن محیطی سالم و دسترسی مناسب به خدمات سلامت را نیز دربر می‌گیرد.

از این رو، تحقق شعار امسال، نیازمند همراهی بانوان، خانواده‌ها، ارائه دهندگان خدمات سلامت و دستگاه‌های اجرایی است.

توجه به تغذیه سالم، فعالیت بدنی متناسب با شرایط فرد، سلامت روان، غربالگری بیماری شایع و دریافت مراقبت‌های دوره‌ای سلامت باروری باید در برنامه زندگی بانوان جایگاه مشخصی داشته باشد، همچنین ضروری است بانوان برای آگاهی از مراقبت‌ها و بررسی‌های مورد نیاز خود، از راهنمایی کارکنان و متخصصان سلامت بهره‌ مند شوند و مراجعه برای دریافت خدمات را تا زمان بروز مشکل به تعویق نیندازند.

برنامه‌ریزی برای سلامت بانوان باید متناسب با نیازهای دوران نوجوانی، جوانی، میانسالی و سالمندی باشد.

در این مسیر، توجه به بانوانی که با محدودیت‌های اقتصادی، اجتماعی یا دشواری دسترسی به خدمات مواجه‌اند، باید از اولویت‌های برنامه‌ریزی قرار گیرد.

شنیدن دغدغه‌های زنان، تقویت حمایت خانوادگی و اجتماعی و فراهم کردن امکان دریافت خدمات مشاوره‌ای، باید در کنار مراقبت‌های جسمی مورد توجه قرار گیرد.

انتظار ما از خانواده‌ها این است که با تقسیم مسئولیت‌ها و حمایت عملی، فرصت مراقبت از سلامت را برای بانوان فراهم کنند.

هفته ملی سلامت بانوان، فرصتی برای جلب توجه عمومی و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی است؛ اما تعهد به سلامت زنان نباید به این هفته محدود شود.

امیدواریم با مشارکت خانواده‌ها و همراهی نهادهای مسئول، مراقبت از سلامت بانوان به اولویتی پایدار در طول سال تبدیل شود.

*روزشمار هفته سلامت بانوان ( ۲۴ تا ۳۰ مهر ماه)*

🔹جمعه، ۲۴ مهرماه: سلامت بانوان و تاب آوری خانواده

🔹شنبه، ۲۵مهرماه: سبک زندگی سالم بانوان و باروری سالم

🔹یکشنبه، ۲۶ مهرماه: بانوان و مدیریت یائسگی

🔹دوشنبه، ۲۷ مهرماه: نقش فعالیت بدنی در سلامت بانوان

🔹سه شنبه، ۲۸ مهرماه: بانوان و فضای مجازی سالم

🔹چهارشنبه، ۲۹ مهرماه: بانوان شاغل و فرزندآوری