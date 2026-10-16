مانور انتخابات الکترونیکی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، پس از اقامه نماز جمعه، در تمامی شهرستان‌های استان البرز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، این مانور با هدف سنجش آمادگی عوامل اجرایی، ارزیابی روند اجرای فرایندهای انتخاباتی و آشنایی شهروندان با سازوکار رأی‌گیری الکترونیکی اجرا شد. بررسی روند عملیاتی انتخابات و شناسایی ظرفیت‌های اجرایی نیز از محورهای این برنامه بود.

اجرای این مانور در راستای افزایش آمادگی برای برگزاری انتخابات پیش‌رو و تسهیل مشارکت شهروندان در فرایند رأی‌گیری انجام شد.