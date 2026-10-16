روایت عشق و ایثار زوج پرستار در خرمآباد لرستان
پرستاران با عشق و ایثار در کنار بیماران میمانند؛ از شیفتهای سنگین و لحظات بحرانی تا دغدغههای معیشتی،روایت تعهد، ایثار و مسئولیت پذیری زوج پرستار لرستانی در میدان جهاد و خدمت و نجات بیماران است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛به مناسبت روز پرستار، قصه ی یک زوج پرستار در بیمارستان شهدای عشایر خرمآباد، روایتگر عشق، همراهی و مسئولیتی است که از خانه و خانواده تا میدان جهاد و خدمت به بیماران معنا پیدا میکند.
پرستاران در روزهای دشوار، از بحران کرونا تا جنگهای اخیر، همواره در کنار مردم و بیماران بودهاند؛ هرچند فشار کاری، کمبود نیروی انسانی و مطالبات معیشتی از جمله دغدغههای این قشر است.
مسئولان دانشگاه علوم پزشکی لرستان هم از تسویه مطالبات پرستاران در استان تا پایان سال ۱۴۰۴ و پرداخت تعرفه پرستاری فروردینماه ۱۴۰۵ خبر دادند.