روایت عشق و ایثار زوج پرستار در خرم‌آباد لرستان

پرستاران با عشق و ایثار در کنار بیماران می‌مانند؛ از شیفت‌های سنگین و لحظات بحرانی تا دغدغه‌های معیشتی،روایت تعهد، ایثار و مسئولیت پذیری زوج پرستار لرستانی در میدان جهاد و خدمت و نجات بیماران است .