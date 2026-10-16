سرپرستار بیمارستان مدنی کرج با تشریح تجربه فعالیت در شرایط بحرانی، بر نقش آمادگی کادر درمان، سرعت عمل و حمایت از پرستاران در مدیریت حوادث تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، خانم برزگر، سرپرستار بیمارستان مدنی کرج، در برنامه رادیویی «رهیافت» با اشاره به تجربه ۱۸ ساله خود در حرفه پرستاری، از دشواری‌های فعالیت در بخش اورژانس و مسئولیت سنگین کادر درمان در رسیدگی به بیماران بدحال سخن گفت.

وی با اشاره به تجربه بیمارستان مدنی در مواجهه با حوادث و پذیرش گسترده مصدومان اظهار کرد: در شرایط بحرانی، سرعت عمل، دقت در اقدامات درمانی و هماهنگی میان نیروهای پزشکی و پرستاری، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارائه خدمات به بیماران دارد.

برزگر با اشاره به حادثه سوم تیر افزود: در جریان این حادثه، بیمارستان مدنی کرج ۱۲۶ مصدوم را پذیرش کرد و کارکنان درمان برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان و ارائه خدمات موردنیاز آنان تلاش کردند.

سرپرستار بیمارستان مدنی کرج همچنین فشارهای روانی ناشی از فعالیت در اورژانس را از چالش‌های جدی این حرفه دانست و گفت: مواجهه با بیماران بدحال و اعلام کدهای احیا، آمادگی ذهنی، تمرکز و توانایی تصمیم‌گیری سریع را از کارکنان درمان می‌طلبد.

وی با بیان خاطره‌ای از بازگشت یک بیمار به زندگی پس از حدود دو ساعت تلاش تیم درمان، اظهار کرد: دیدن نتیجه تلاش‌های درمانی و بهبود بیماران، از مهم‌ترین انگیزه‌های پرستاران برای ادامه خدمت در شرایط دشوار است.

برزگر در پایان، حمایت از کادر پرستاری و توجه به دشواری‌های فعالیت در بخش‌های اورژانس را ضروری دانست و بر اهمیت فراهم‌کردن شرایط مناسب برای ارائه خدمات مؤثرتر به بیماران تأکید کرد.