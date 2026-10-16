کارشناس فرهنگی و مذهبی با تبیین ابعاد شخصیتی حضرت زینب(س)، بر نقش خودآگاهی، مدیریت هیجانات، حفظ کرامت انسانی و صبر همراه با مسئولیت‌پذیری در تقویت توانمندی زنان برای عبور از چالش‌های زندگی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، اعظم فرهادکیایی در برنامه «نگاه مردم» هم‌زمان با سالروز میلاد حضرت زینب(س) و روز پرستار، با اشاره به جایگاه این بانوی بزرگ در تاریخ اسلام، سیره ایشان را الگویی برای تقویت توان روانی، خودباوری و مسئولیت‌پذیری زنان در عرصه‌های فردی و اجتماعی دانست.

وی با اشاره به شرایط دشوار پس از واقعه کربلا اظهار کرد: عملکرد حضرت زینب(س) نشان می‌دهد که برخورداری از شناخت صحیح نسبت به توانایی‌های فردی، کنترل هیجانات، حفظ انگیزه و بهره‌گیری از مهارت‌های ارتباطی می‌تواند در مدیریت بحران‌ها و تصمیم‌گیری در موقعیت‌های دشوار نقش مؤثری داشته باشد.

این کارشناس فرهنگی و مذهبی افزود: تاب‌آوری به معنای نادیده گرفتن رنج‌ها نیست، بلکه توانایی حفظ تعادل، پذیرش مسئولیت و ادامه مسیر در مواجهه با دشواری‌هاست. سیره حضرت زینب(س) نمونه‌ای برجسته از ایستادگی بر اصول و ارزش‌ها در شرایط سخت به شمار می‌رود.

فرهادکیایی با تأکید بر اهمیت مدیریت احساسات در زندگی روزمره تصریح کرد: فشارهای خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی ممکن است توان تصمیم‌گیری افراد را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو، خودآگاهی و کنترل هیجانات در کنار حفظ عزت نفس، از مهارت‌های ضروری برای مواجهه منطقی با مشکلات است.

وی همچنین با اشاره به دشواری‌های معیشتی خانواده‌ها گفت: حفظ کرامت انسانی و پایبندی به اصول اخلاقی در شرایط اقتصادی سخت اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌توان از سیره حضرت زینب(س) برای تقویت امید، مسئولیت‌پذیری و پایداری در مسیر زندگی الهام گرفت.

این کارشناس با بیان اینکه صبر نباید به معنای انفعال و پذیرش بی‌چون‌وچرای شرایط تلقی شود، خاطرنشان کرد: صبر آگاهانه می‌تواند با تلاش برای بهبود وضعیت، پیگیری مطالبات و اتخاذ تصمیم‌های مسئولانه همراه باشد؛ رویکردی که به افراد کمک می‌کند در برابر مشکلات، توانایی خود را برای مدیریت شرایط حفظ کنند.

فرهادکیایی در پایان، همدلی، حمایت از افراد آسیب‌پذیر و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی را از دیگر آموزه‌های قابل‌توجه سیره حضرت زینب(س) برشمرد و تأکید کرد: این ارزش‌ها، به‌ویژه در حرفه پرستاری و مراقبت از بیماران و نیازمندان، جایگاهی اساسی دارند و می‌توانند زمینه‌ساز تقویت فرهنگ نوع‌دوستی و خدمت به جامعه باشند.