به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرزانه انصاری با استقبال استاندار خوزستان وارد اهواز شد؛ گرامیداشت روز ملی استاندارد و افتتاح ساختمان جدید اداره‌کل استاندارد استان در دستور کار این سفر است.

وی در ادامه نشستی با مدیران شرکت های کشت صنعت نیشکر داشت، گفت: نگاه دانش بنیان علمی و فنی دارید که در سازمان ملی استاندار حامی شماها هستیم .

وی افزود: بستر فراهم است که استاندار ها عملی شوند و تولید کنندگان محصولات جدیدی وارد بازار می کنند در درجه اول باید آن استاندار های لازم را داشته باشند.

انصاری فعالیت ۲۶ هزار نفر نیرو در کشت صنعت نیشکر خوزستان را نشان درایت مدیران است دانست و تصریح کرد: این شرکت به عنوان واحد نمونه و استاندار کشور شناخته شده است و این افتخار را به کارکنانش تبریک عرض می کنم.