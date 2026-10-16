آمار‌های جدید وزارت کار آمریکا درباره تورم، بالاتر از پیش بینی کارشناسان اقتصادی است و به بحث داغ درباره اقتصاد در مبارزات انتخاباتی کنگره دامن می‌زند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، شاخص قیمت تولیدکننده که نشان دهنده میزان هزینه شرکت‌ها برای کالا و خدمات است، ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶/۳ درصد افزایش یافت. آمار روز پنجشنبه دومین گزارش نگران کننده درباره تورم طی دو روز بود.

وزارت کار آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد شاخص قیمت مصرف کننده، ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۷ درصد افزایش یافته است، به ویژه قیمت گازوئیل و بنزین به ویژه افزایش چشمگیری یافته است. بر اساس اطلاعات انجمن خودروی آمریکا، میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی در سراسر کشور روز پنجشنبه به ۴/۳۳ دلار رسید که ۱/۳۵ دلار بیشتر از آغاز جنگ ایران است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مبارزات انتخاباتی، تصویری خوش بینانه از اقتصاد ترسیم می‌کند و افزایش قیمت‌ها را موقتی می‌داند. وی چهارشنبه شب در تجمع انتخاباتی در شهر کالیسپل در ایالت مونتانا گفت: «ما پایین‌ترین سطح فقر را داریم... بالاترین میزان ثروت فردی را داریم و امروز افراد بیشتری نسبت به هر زمان دیگری در کشورمان مشغول به کار هستند.».

اما با وجود اظهارات خوش بینانه ترامپ، آمریکایی‌ها بیش از پیش رئیس جمهور را مسئول وضعیت اقتصادی می‌دانند. نظرسنجی هفته گذشته آسوشیتدپرس و مرکز تحقیقات نورک نشان داد تنها ۲۵ درصد از پاسخ دهندگان، عملکرد او در زمینه اقتصاد را تأیید می‌کنند.

نامزد‌های حزب دموکرات در سراسر کشور مشتاق پرداختن به این نگرانی‌های اقتصادی (در مبارزات انتخاباتی خود) بوده‌اند.

جان اوسوف، سناتور دموکرات ایالت جورجیا سه شنبه شب در مناظره انتخاباتی سنا، مایک کالینز، نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان را به چالش کشید و گفت: «مایک، این جنگ از چه نظر موفقیت آمیز بوده است؟ چرا پاسخ نمی‌دهی؟»

تروی جکسون، نامزد دموکرات سنا در ایالت مین گفت: «آن‌ها ما را وارد جنگ بی پایان دیگری کردند که هرگز از آن خارج نخواهیم شد.»

عبدل السید، نامزد دموکرات سنا در ایالت میشیگان با اشاره به ترامپ گفت: «تعرفه‌های شما موضوع رای مردم است؛ و جنگ شما هم موضوع رأی مردم است.»

روی کوپر، فرماندار پیشین کارولینای شمالی و نامزد دموکرات سنا گفت: «آن‌ها اوضاع را برای این خانواده‌ها در کارولینای شمالی بسیار بدتر کرده‌اند.»

در میان جمهوری خواهان نیز اختلافاتی دیده می‌شود و برخی نامزد‌ها درباره جنگ و تعرفه ها، از موضع رئیس جمهور فاصله گرفته‌اند.

مایک راجرز، نامزد جمهوری خواه کرسی خالی سنا در ایالت میشیگان در یک تبلیغات انتخاباتی می‌گوید: «جنگ با ایران باید پایان یابد و این اتفاق باید هرچه سریع‌تر رخ دهد.»

راجر مارشال، سناتور جمهوری خواه ایالت کانزاس که برای انتخاب مجدد نامزد شده گفت: «من هم به اندازه همه می‌خواهم این جنگ تمام شود.»

اشلی هینسون، نماینده جمهوری خواه آیووا و نامزد سنا گفت: «من خواستار پایان فوری و موفقیت آمیز جنگ در ایران شده‌ام تا خانواده‌ها کمی از فشار گرانی بنزین راحت شوند.»

برخی جمهوری خواهان دیگر از سیاست‌های رئیس جمهور دفاع کرده و تقصیر را به گردن دموکرات‌ها انداخته‌اند.

دن سالیوان، سناتور جمهوری خواه آلاسکا که برای انتخاب مجدد نامزد شده است گفت: «درگیری در خاورمیانه موقت است. جنگ ابدی واقعی، جنگ دموکرات‌های کشور علیه نفت و گاز آلاسکا و مشاغل ماست.»

اقتصاد ممکن است عامل تعیین کننده در انتخابات میاندوره‌ای باشد. در نظرسنجی هفته گذشته مؤسسه پیو، ۸۴ درصد از رای دهندگان ثبت نام شده گفتند اقتصاد در تصمیم شان در انتخابات اهمیت بسیار زیادی دارد. اقتصاد مهم‌ترین موضوع برای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بود.