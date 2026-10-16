آزمون نخبه‌پروری شهید احمدی‌روشن با حضور هزار و ۲۱۴ دانش‌آموز همزمان با سراسر کشور در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون علمی پژوهشی و فناوری سپاه فتح استان‌با اشاره به اجرای سراسری طرح نخبه پروری گفت: هدف از برگزاری آزمون استعدادیابی، تقویت و هدایت استعدادهای برتر دانش‌آموزی و آماده‌سازی آنان برای آزمون‌های ورودی مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و کنکور سراسری است.

امین‌الله قاسم‌پور افزود: این آزمون دانش‌آموزان پایه‌های ششم تا یازدهم را پوشش می‌دهد و در قالب طرحی هماهنگ در سراسر کشور برگزار می‌شود.

قاسم‌پور با دعوت از دانش‌آموزان‌خانواده‌ها مدارس و مجموعه‌های فرهنگی برای پیوستن به این طرح ادامه داد: پاسخ‌نامه‌ها از فردا در بستر نرم افزاری طراحی‌شده بارگذاری می‌شود و نتایج تحلیلی آزمون نیز از پس‌فردا در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

وی افزود: در پایان سال تحصیلی‌از مجموعه‌های نخبه‌پرور و دانش‌آموزان برتر در سطح استانی و کشوری تجلیل می شود.