به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، مدیرکل شیلات گیلان از صید هزار و ۱۰۰ تن ماهی کیلکا به ارزش اقتصادی حدود ۳۸۰ میلیارد ریال از دریای خزر، از ۱۵ خرداد آغاز فصل صید این گونه ماهی تاکنون خبر داد.

علی‌اصغر داداش‌پور گفت: ۲۰۰ صیاد گیلانی با استفاده از ۳۰ فروند شناور، از دریای خزر کیلکا صید می‌کنند.

وی با اشاره به کاربرد این گونه ماهی افزود: بخش عمده کیلکای صیدشده در گیلان فرآوری شده و برای تولید پودر ماهی و تأمین نهاده‌های مورد نیاز خوراک آبزیان در صنعت آبزی‌پروری استفاده می‌شود.