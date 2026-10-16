سخنگوی جدید مطبوعاتی کاخ سفید، پس از ۵ روز حضور در این سمت، برکنار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کیتی زکریا، سخنگوی جدید مطبوعاتی کاخ سفید، پس از تنها یک جلسه خبری ۱۴ دقیقه‌ای و ۵ روز حضور در این سمت، برکنار شد.

زکریا در ۹ اکتبر به این سمت منصوب شد و در ۱۳ اکتبر اولین جلسه خبری خود را برگزار کرد که تنها ۱۴ دقیقه طول کشید و در آن فقط به سه خبرنگار اجازه سئوال داد.

پس از آن مشخص شد که او هرگز در آزمون وکالت قبول نشده، در حالی که بار‌ها خود را «وکیل» معرفی کرده بود. ترامپ نیز در معرفی، او را «وکیل» خوانده بود.

ترامپ در جمع خبرنگاران گفت: به زکریا توصیه کرده «شاید این شغل برایش مناسب نیست» و «باید در موردش تجدیدنظر کند».

بر اساس گزارش فاکس نیوز، زکریا امروز اخراج شد و کمتر از یک هفته در این سمت دوام آورد. این ماجرا به یکی از کوتاه‌ترین دوران‌های تصدی این سمت در تاریخ اخیر کاخ سفید تبدیل شده است.