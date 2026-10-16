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اوقات شرعی ۲۵ مهر ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۶ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۵
طلوع آفتاب: ۶ و ۱۹ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و یک دقیقه
غروب آفتاب: ۱۷ و ۴۱ دقیقه
اذان مغرب: ۱۷ و ۵۹ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۱ دقیقه
ذکر روز شنبه:
۱۰۰ مرتبه یا رب العالمین
حدیث روز:
امام علی علیه السلام فرمود: لا تأمَن عَلَی نَفسِکَ صَغیرَ مَعصیةٍ فَلَعَلَّکَ مُعَذِبٌ عَلَیهِ.
خودت را از (عقوبت) گناه کوچک در امان مبین، چه بسا که به خاطر همان کیفر بینی. (نهج البلاغه (صبحی صالح) ص ۱۹۷، در خطبه ۱۴۰)
احکام شرعی:
بيرون بردن قرآن مسجد
سوال) آيا مى توان قرآن را از مسجدالحرام جهت قرائت بيرون برد و مجدداً به مسجد بازگردانيد؟
جواب) برداشتن آنها بدون اينكه از متصدى ذى ربط اجازه بگيرند جايز نيست. (استفتائات مقام معظم رهبری)