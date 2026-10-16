اوقات شرعی ۲۵ مهر ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۶ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵

طلوع آفتاب: ۶ و ۱۹ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و یک دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۴۱ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و‌ ۵۹ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۱ دقیقه

ذکر روز شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا رب العالمین

حدیث روز:

امام علی علیه السلام فرمود: لا تأمَن عَلَی نَفسِکَ صَغیرَ مَعصیةٍ فَلَعَلَّکَ مُعَذِبٌ عَلَیهِ.

خودت را از (عقوبت) گناه کوچک در امان مبین، چه بسا که به خاطر همان کیفر بینی. (نهج البلاغه (صبحی صالح) ص ۱۹۷، در خطبه ۱۴۰)

احکام شرعی:

بيرون بردن قرآن مسجد

سوال) آيا مى توان قرآن را از مسجدالحرام جهت قرائت بيرون برد و مجدداً به مسجد بازگردانيد؟

جواب) برداشتن آنها بدون اينكه از متصدى ذى ربط اجازه بگيرند جايز نيست. (استفتائات مقام معظم رهبری)