به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، هم‌زمان با روز پرستار، فرماندار و مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران با حضور در بیمارستان سینا، از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر درمان به ویژه پرستاران قدردانی کردند

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مزار شهید گمنام در ارتش مریوان غبارروبی و عطر افشانی شد

فرمانده و کارکنان عقیدتی سیاسی تیپ ۳۲۸ متحرک هجومی نزاجا مریوان با حضور بر مزار شهید گمنام در پادگان شهید عبادت این شهرستان ضمن غبارروبی و عطرافشانی این مکان متبرک، با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.

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به مناسبت روز جهانی عصای سفید و آگاه سازی مردم نسبت به حقوق نابینایان و کم بینایان، چادری مشترک توسط جمعیت هلال احمر و انجمن نابینایان شهرستان سقز برپا شد.

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در راستای بزرگداشت هفته بهداشت روان، دبیرستان دخترانه نقیب زمانی بیجار در مراسمی ، برنامه‌ای ویژه با هدف آگاهی‌بخشی و ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان برگزار کرد.