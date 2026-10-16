به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس اداره بهزیستی کیش گفت: خدمات مشاوره حضوری مرکز برای کودکان، نوجوانان و زوج‌های جوان، کاملاً رایگان ارائه می‌شود.

محمدرضا حیدر‌هایی با اشاره به اهمیت دسترسی آسان مردم به خدمات مشاوره افزود: مراجعه کنندگان می‌توانند بر اساس تشخیص متخصص، تا ۱۰ جلسه از خدمات رایگان مشاوره در مرکز بهره‌مند شوند.

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