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رئیس اداره بهزیستی کیش گفت: مرکز خدمات مشاوره دولتی روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ در اداره بهزیستی کیش فعالیت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس اداره بهزیستی کیش گفت: خدمات مشاوره حضوری مرکز برای کودکان، نوجوانان و زوجهای جوان، کاملاً رایگان ارائه میشود.
محمدرضا حیدرهایی با اشاره به اهمیت دسترسی آسان مردم به خدمات مشاوره افزود: مراجعه کنندگان میتوانند بر اساس تشخیص متخصص، تا ۱۰ جلسه از خدمات رایگان مشاوره در مرکز بهرهمند شوند.
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