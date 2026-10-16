به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، ۲۲۹ شب از تجمع مردمی ملت مبعوث شده می‌گذرد شبی که با ولادت حضرت زینب و روز پرستار مقارن شده است.

از جان فدایی پرستاران تا صبر زینبی ملت ایران، گامی برای مقاومت و پیروزی.

همدلی و مواسات برای نقش آفرینی مردم در شرایط فعلی، موضوعی که نشان می‌دهد فداکاری و گذشت از اموال هم چیزی جز جان فدایی نیست.

اینجا و در این تجمع‌های شبانه جایی است که همدلی می‌تواند دشواری‌ها را به فرصتی برای اتحاد و ایستادگی و انسجام بیشتر تبدیل کند.