تجمعات شبانه کردستان؛ روایت ایستادگی مردم در برابر تحریمها
شبهایی که هر کدام یادآور رشادتها و ایثار ملت جانفدای ایران است, این تجمعات با یاد پرستارانی گره خورده که در همه صحنههای انقلاب اسلامی پای کار بودهاند.
از جان فدایی پرستاران تا صبر زینبی ملت ایران، گامی برای مقاومت و پیروزی.
همدلی و مواسات برای نقش آفرینی مردم در شرایط فعلی، موضوعی که نشان میدهد فداکاری و گذشت از اموال هم چیزی جز جان فدایی نیست.
اینجا و در این تجمعهای شبانه جایی است که همدلی میتواند دشواریها را به فرصتی برای اتحاد و ایستادگی و انسجام بیشتر تبدیل کند.