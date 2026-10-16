به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای حسن نوروزی افزود: سرپرستان خانوار مشمول طرح که پیامک اطلاع‌رسانی دریافت کرده‌اند، می‌توانند علاوه بر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir، از طریق بازوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پیام‌رسان بله به نشانی @hadafmandi_yaranehbot نیز فرم خوداظهاری و درخواست خود را تکمیل کنند.

وی با اشاره به اینکه در این مرحله حدود ۴۰ میلیون نفر از هموطنان، معادل ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، در فرایند افزایش اعتبار کالابرگ قرار دارند، از سرپرستان خانوار مشمول خواست در مهلت تعیین‌شده نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست اقدام کنند.

نوروزی تأکید کرد: ثبت درخواست از طریق یکی از دو مسیر اعلام‌شده امکان‌پذیر است و متقاضیان می‌توانند با استفاده از روشی که برایشان دسترس‌پذیرتر است، اطلاعات خود را ثبت کنند.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: زمان‌بندی ثبت درخواست بر اساس رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار برای افرادی که به پنجره خدمات دولت مراجعه (my.gov.ir) می‌کنند به شرح زیر است:

شنبه ۲۵ مهر: ارقام ۰ تا ۴

یکشنبه ۲۶ مهر: ارقام ۵ تا ۹