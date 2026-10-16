مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با حضور در بیمارستان کیش و قدردانی از تلاش‌های پرستاران، مسائل و مطالبه‌های آنان را شنید و دستور پیگیری آنها را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری، به همراه جمعی از معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، از بخش‌های مختلف بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی کیش دیدن کرد و روند ارائه خدمات درمانی به بیماران را بررسی کرد.

او در جریان سرکشی به بخش‌های مختلف بیمارستان با تبریک روز پرستار، از تلاش‌ها و خدمات پرستاران در مراقبت از بیماران و ارائه خدمات درمانی قدردانی کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در گفت‌وگوی با پرستاران بخش‌های مختلف، مسائل، مشکلات و مطالبه‌های آنان را شنید و دستور پیگیری آنان را به مدیران سازمان منطقه آزاد کیش صادر کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در نشستی با رئیس، مدیران و مسئولان بیمارستان کیش، آخرین وضعیت فعالیت‌های بیمارستان را بررسی کرد.

مسائل مرتبط با ارائه خدمات درمانی و روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای بیمارستان در این نشست مطرح شد و حاضران درباره موارد نیازمند پیگیری به گفت‌و‌گو پرداختند.

دکتر سعید جاودان‌سیرت، رئیس بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی کیش در این نشست گزارشی از عملکرد بیمارستان، اقدامات انجام‌شده و فعالیت‌های جاری بیمارستان ارائه کرد.

دکتر جاودان سیرت برنامه‌های توسعه‌ای در دست اجرا را نیز تشریح کرد و گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت برنامه‌ها به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و هیئت همراه ارائه کرد.