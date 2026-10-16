به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مستند «خاکستر و دریا» به کارگردانی نادر معصومی با محوریت پیشینه روابط فرهنگی و اقتصادی گیلان و آستراخان، با حضور استاندار گیلان و سرکنسول روسیه در رشت رونمایی و اکران شد؛ رویدادی که در آن بر بازخوانی تاریخ مشترک دو منطقه و بهره‌گیری از ظرفیت دریای کاسپین برای توسعه مناسبات تجاری ایران و روسیه تأکید شد.

استاندار در این مراسم، با بیان اینکه گیلان و آستراخان از گذشته دارای روابط گسترده فرهنگی و تجاری بوده‌اند، گفت: ارتباط بندر انزلی، بندر کیاشهر، آستراخان و دیگر بنادر حاشیه دریای کاسپین، بخشی از تاریخ مشترک ملت‌های این منطقه است که باید بیش از گذشته مورد توجه پژوهشگران، هنرمندان و مستندسازان قرار گیرد.

هادی حق شناس با تأکید بر اینکه بازخوانی تاریخ باید به شناخت بهتر ظرفیت‌های امروز منجر شود، گفت: تبادل اطلاعات دقیق درباره واقعیت‌های جغرافیایی و اقتصادی، زمینه اصلاح برداشت‌های نادرست و توسعه همکاری‌های پایدار را فراهم می‌کند.

سرگئی آذراف، سرکنسول روسیه در رشت نیز در این مراسم، با اشاره به جایگاه گیلان در گسترش تعاملات دو کشور ایران و روسیه، نقش گیلان را در توسعه روابط با روسیه مهم دانست.