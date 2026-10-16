امام جمعه سنندج: آمریکا که همواره از آزادی بیان و دفاع از حقوق بشر سخن می‌گوید، از هر ابزاری اعم از جنگ نظامی و فشارهای اقتصادی، برای تحمیل خواسته‌های خود بر کشورهای دیگر استفاده می‌کند.

آمریکا با سلاح جنگ و تحریم، حقوق بشر را به ابزاری برای فشار بر ملت‌ها تبدیل کرده است

آمریکا با سلاح جنگ و تحریم، حقوق بشر را به ابزاری برای فشار بر ملت‌ها تبدیل کرده است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج گفت: دنیای امروز به جولانگاه ظالمان و مستکبرانی تبدیل شده که آمریکای مدعی آزادی و حقوق بشر، با خوی وحشی‌گری خود عامل اصلی ناامنی در جهان است و سازمان ملل نیز به جای پناه دادن به ملت‌های مظلوم، در کنار ظالمان ایستاده است.

وی با اشاره به تحولات منطقه و توطئه‌های دشمنان، از برگزاری رزمایش بزرگ جانفدایان در روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ساعت ۹ صبح در سنندج خبر داد و از عموم مردم غیور و ولایت‌مدار استان دعوت کرد تا با حضور یکپارچه در این همایش، حقانیت و مظلومیت ملت ایران را که بیش از هشت ماه در برابر جنگ ترکیبی و ترور رهبران و فرماندهان مقاومت ایستادگی کرده‌اند، به نمایش بگذارند.

امام جمعه سنندج با گرامیداشت روز پرستار، جایگاه کادر درمان و پرستاران را ارج نهاد و تصریح کرد: پرستاران سرمایه‌ای ملی هستند و رسالتی آشکار در دوران‌های مختلف از جمله دوران دفاع مقدس و بحران کرونا بر دوش داشته‌اند که با گذشت از جان خود، همچون فرشتگانی مهربان در کنار بیماران ایستاده‌اند.

ماموستا رستمی با اشاره به فرارسیدن روز جهانی عصای سفید، بر ضرورت توجه بیشتر به جامعه روشندلان تأکید کرد.