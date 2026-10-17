نشان «سیب سلامت» به‌عنوان ابزاری کلیدی برای تشخیص اصالت فرآورده‌های خوراکی و تضمین سلامت آنها از طریق سازمان غذا و دارو، نقش مهمی در انتخاب آگاهانه شهروندان ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این نشان که تأییدیه وزارت بهداشت است، اطمینان مصرف‌کنندگان را از سلامت محصولات و نظارت بر فرآیند تولید فراهم می‌آورد.

در بررسی رفتار‌های مصرف‌کنندگان، مشخص شده است که در حالی که برخی شهروندان نشان سیب سلامت را به اندازه تاریخ تولید و انقضا در اولویت قرار می‌دهند، گروهی دیگر همچنان برند و قیمت را ملاک اصلی انتخاب خود می‌دانند. با این حال، چالش تشخیص کالای تقلبی از اصل، نیاز به راهکار‌های سریع برای استعلام را برجسته کرده است.

در همین راستا، سازمان غذا و دارو با ارائه نرم افزار اختصاصی، امکان استعلام آنی اصالت کالا را برای شهروندان فراهم کرده است. با وارد کردن کد محصول در این اپلیکیشن، وضعیت پروانه معتبر، نام محصول و مشخصات بهداشتی به‌صورت دقیق قابل مشاهده است. لازم به ذکر است که پیش از ورود کالا به بازار، فرآیند تأیید اصالت توسط تیم‌های بهداشت و انبارداران در فروشگاه‌ها انجام می‌شود.

در استان اصفهان، بیش از ۹۰۰ کارخانه و کارگاه مواد غذایی تحت نظارت سازمان غذا و دارو قرار دارند که همگی دارای پروانه بهداشتی ساخت هستند. این واحد‌های تولیدی به‌طور مرتب تحت بازرسی و نمونه‌برداری قرار می‌گیرند تا از رعایت استاندارد‌های لازم اطمینان حاصل شود.

مسئولان حوزه سلامت در پایان از شهروندان خواستند ضمن توجه به تاریخ تولید و انقضا، به اصالت پروانه‌های بهداشتی نیز دقت کرده و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را گزارش دهند تا اقدامات لازم صورت گیرد.