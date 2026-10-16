به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان قم، با اشاره به افزایش سطح کیفی مسابقات تیراندازی آزاد بانوان قهرمانی کشور گفت: این دوره از رقابت‌ها با حضور ۲۲۰ ورزشکار از ۲۸ استان کشور و بیش از ۲۰ بازیکن از تیم‌های ملی در رده‌های سنی مختلف بود.

طاهره غفاری افزود: در روز پایانی این مسابقات، رقابت‌ها در دو رده سنی جوانان و نوجوانان و در رشته‌های تفنگ و تپانچه برگزار شد و نفرات برتر هر رشته مشخص شدند.

در رشته تفنگ نوجوانان، آرنیکا ابراهیم زاده از تهران عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد، هلیا خمسه از تهران نایب قهرمان شد و ریحانه سعیدی منش از تهران جایگاه سوم را از آن خود کرد.

در رشته تپانچه جوانان نیز پریا حیدری عنوان قهرمانی را به دست آورد، دنیا ارشدنیا نایب قهرمان شد و فائزه فرهمند بر سکوی سوم ایستاد.

بر اساس اعلام معاون امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان قم، در رشته تپانچه نوجوانان پریماه امیری از کرمان عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، دیبا ساسانی نایب قهرمان شد و تارا عباس زاده از آذربایجان غربی به مقام سومی دست یافت.