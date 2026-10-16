معرفی برترینهای مسابقات تیراندازی آزاد بانوان قهرمانی کشور در قم
مسابقات تیراندازی آزاد بانوان قهرمانی کشور پس از دو روز رقابت با شناخت برترینها در سالن ۱۰ خط شهید سلیمانی قم به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،
معاون امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان قم، با اشاره به افزایش سطح کیفی مسابقات تیراندازی آزاد بانوان قهرمانی کشور گفت: این دوره از رقابتها با حضور ۲۲۰ ورزشکار از ۲۸ استان کشور و بیش از ۲۰ بازیکن از تیمهای ملی در ردههای سنی مختلف بود.
طاهره غفاری افزود: در روز پایانی این مسابقات، رقابتها در دو رده سنی جوانان و نوجوانان و در رشتههای تفنگ و تپانچه برگزار شد و نفرات برتر هر رشته مشخص شدند.
در رشته تفنگ نوجوانان، آرنیکا ابراهیم زاده از تهران عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد، هلیا خمسه از تهران نایب قهرمان شد و ریحانه سعیدی منش از تهران جایگاه سوم را از آن خود کرد.
در رشته تپانچه جوانان نیز پریا حیدری عنوان قهرمانی را به دست آورد، دنیا ارشدنیا نایب قهرمان شد و فائزه فرهمند بر سکوی سوم ایستاد.
بر اساس اعلام معاون امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان قم، در رشته تپانچه نوجوانان پریماه امیری از کرمان عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، دیبا ساسانی نایب قهرمان شد و تارا عباس زاده از آذربایجان غربی به مقام سومی دست یافت.