به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مدیرعامل آتش نشانی بجنورد با اعلام اینکه یک مورد حادثه آتش سوزی در منطقه ناظر آباد بجنورد ، امروز در ساعت ۱۴ و ۴۶ دقیقه به آتش نشانان گزارش شد افزود: همگام حضور ماموران عملیات ، شعله های آتش به سقف سوله رسیده و امکان سرایت آن به کارگاه پشم زنی و سایر ساختمان ها وجود داشت که بی‌درنگ عملیات مهار آتش آغاز شد.

علی یکدل افزود: آتش نشانان با چند رشته لوله آبدهی با نفوذ به داخل سوله و شکافتن سقف شیروانی برای دسترسی بهتر به آتش پنهان موفق شدند حریق را مهار کنند.

خوشبختانه با تلاش آتش نشانان در این آتش سوزی ، کسب و کار شهروندان همجوار با سوله در امان ماندند و خسارتی در بر نداشت.