روایت عشق و صبوری و قلب همسرجانباز قاسم حاجیان‌فر که بی وقفه برای بهبودی و آرامش او در روزگار پس از جنگ می‌تپد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همسر جانباز قاسم حاجیان‌فر، یک سال است که در کنار رسیدگی به امور خانه و فرزندان، مراقبت از همسرش را نیز بر عهده دارد؛ مسئولیتی که با وجود دشواری‌های فراوان، آن را با مهر و افتخار ادامه می‌دهد.

پرستاری که فقط به رسیدگی به زخم‌ها و دارو‌ها خلاصه نمی‌شود؛ یادآوری خاطره‌ها، همراهی در لحظه‌های دشوار و ساختن دوباره زندگی، بخشی از روز‌هایی است که تصمیم گرفته در کنار همسرش بماند.

این روایت، بهانه‌ای است برای قدردانی از همسران جانبازانی که دور از فضای بیمارستان، در خانه و در لحظه‌لحظه زندگی، با صبوری و عشق، پرستار عزیزترین همراه زندگی‌شان هستند.

پاسدار قاسم حاجیان‌فر، جانباز ۷۰ درصد جنگ ۱۲ روزه که ۲۵ خرداد مجروح شد و بینایی هر دو چشم و بخشی از حافظه‌اش را از دست داد.