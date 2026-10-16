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روایت عشق و صبوری و قلب همسرجانباز قاسم حاجیانفر که بی وقفه برای بهبودی و آرامش او در روزگار پس از جنگ میتپد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همسر جانباز قاسم حاجیانفر، یک سال است که در کنار رسیدگی به امور خانه و فرزندان، مراقبت از همسرش را نیز بر عهده دارد؛ مسئولیتی که با وجود دشواریهای فراوان، آن را با مهر و افتخار ادامه میدهد.
پرستاری که فقط به رسیدگی به زخمها و داروها خلاصه نمیشود؛ یادآوری خاطرهها، همراهی در لحظههای دشوار و ساختن دوباره زندگی، بخشی از روزهایی است که تصمیم گرفته در کنار همسرش بماند.
این روایت، بهانهای است برای قدردانی از همسران جانبازانی که دور از فضای بیمارستان، در خانه و در لحظهلحظه زندگی، با صبوری و عشق، پرستار عزیزترین همراه زندگیشان هستند.