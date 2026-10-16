به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ امام جمعه کرگانرود در خطبه‌های نماز جمعه باقدردانی از حضور پرشور مردم گیلان در رزمایش «جان‌فدا» گفت: ملت ایران، ملتی پایبند به مکتب امام حسین (ع) است و همواره در عرصه‌های مختلف حضوری با بصیرت داشته است.

حجت‌الاسلام فلاح در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، خواستار توجه به اقتضائات شرایط جنگی در مدیریت اقتصادی شد و بر اولویت‌بندی نیاز‌های اقتصادی و نظارت بر قیمت‌ها تأکید کرد.