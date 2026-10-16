معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید در بدو ورود به شهرستان لامرد مورد استقبال استاندار و جمعی از مسئولان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در بدو ورود به شهرستان لامرد مورد استقبال استاندار و جمعی از مسئولان قرار گرفت.

حضور در دومین کمیسیون پزشکی مجروحان جنگ تحمیلی رمضان، دیدار با خانواده معزز شهدا و ایثارگران لامرد، حضور در شورای اداری استان و بازدید از مناطق جنگ زده از جمله برنامه‌های سفر معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به شهرستان لامرد است.

در این سفر ضرغام صادقی مشاور ارشد رئیس بنیاد شهید، فریده اولاد قباد معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید، سیده معصومه غفوری مدیرکل اطلاع رسانی، ارتباطات و امور بین الملل بنیاد شهید و عبدالرضا عباسپور مشاور رئیس بنیاد شهید حضور داشتند.