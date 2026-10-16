به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ حجت‌الاسلام علی رنجبر در خطبه‌های نماز جمعه امروز املش با تبریک روز پرستار و با اشاره به ابعاد شخصیتی حضرت زینب (س) گفت: راز استقامت ملت ایران را باید در شخصیت حضرت زینب (س) جست‌و‌جو کرد؛ بانویی که الگویی ماندگار از زیست مؤمنانه در شرایط دشوار و بحران‌ها به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اهمیت آگاهی و بصیرت عمومی افزود: دشمن در کنار اقدامات نظامی، از جنگ روانی و تبلیغات رسانه‌ای برای ایجاد ناامیدی، تضعیف روحیه مردم و خدشه‌دار کردن وحدت ملی استفاده می‌کند؛ ازاین‌رو هوشیاری در برابر اخبار نادرست و حفظ آرامش جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد.