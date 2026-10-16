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امام جمعه املش در خطبههای نماز جمعه امروز بر لزوم دشمن شناسی و آگاهی بیش از پیش ملت بصیر ایران اسلامی برای مقابله با ترفندهای دشمنان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ حجتالاسلام علی رنجبر در خطبههای نماز جمعه امروز املش با تبریک روز پرستار و با اشاره به ابعاد شخصیتی حضرت زینب (س) گفت: راز استقامت ملت ایران را باید در شخصیت حضرت زینب (س) جستوجو کرد؛ بانویی که الگویی ماندگار از زیست مؤمنانه در شرایط دشوار و بحرانها به شمار میرود.
وی با تأکید بر اهمیت آگاهی و بصیرت عمومی افزود: دشمن در کنار اقدامات نظامی، از جنگ روانی و تبلیغات رسانهای برای ایجاد ناامیدی، تضعیف روحیه مردم و خدشهدار کردن وحدت ملی استفاده میکند؛ ازاینرو هوشیاری در برابر اخبار نادرست و حفظ آرامش جامعه اهمیت ویژهای دارد.