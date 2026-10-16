سرپرست اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات اردبیل از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مرکز رشد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی شهر سرعین در راستای اجرای مصوبات سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، قادر سیم‌زن در نشستی با مسئولان پارک علم و فناوری استان، با تشریح راهکار‌های اجرایی تحقق مصوبات سفر سال جاری وزیر ارتباطات به اردبیل اظهار کرد: یکی از محور‌های اصلی این نشست، پیگیری راه‌اندازی مرکز رشد توسعه اقتصاد دیجیتال در استان بود که با همکاری پارک فاوا و فعالان زیست‌بوم فناوری اطلاعات انجام می‌شود.

وی افزود: بر اساس توافق‌های صورت‌گرفته، مقرر شد پس از اعلام حوزه‌های تخصصی و اولویت‌دار فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی استان، اقدامات لازم برای جذب، پذیرش و استقرار شرکت‌های فناور فعال در این حوزه‌ها توسط پارک فاوا صورت گیرد.

سرپرست ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل با اشاره به طرح هوشمندسازی شهر گردشگرپذیر سرعین به عنوان یکی دیگر از محور‌های کلیدی همکاری تصریح کرد: پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (پارک فاوا) آمادگی خود را برای مشارکت در اجرای این طرح با همکاری پارک علم و فناوری استان اردبیل به عنوان متولی پروژه اعلام کرده است.

سیم‌زن توسعه فیبر نوری را از الزامات اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی اعلام کرد و از عملیاتی شدن طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها و بهره‌مندی بیش از ۱۸ هزار و ۲۹۶ مشترک از خدمات پر سرعت آن در استان خبر داد.

وی با تاکید بر اجرای سریع طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها (fttx) در شهر سرعین، اضافه کرد: عملیات اجرای طرح فیبر نوری با امضای تفاهم‌نامه‌ای بین شهرداری سرعین و شرکت خدمات ارتباطی مبین نت حداکثر تا یک ماه آینده تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

سرپرست اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل همچنین با یادآوری برنامه اعطای تسهیلات توسعه فناوری در شهریورماه امسال توسط پارک فاوا در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال استان، خاطرنشان کرد: پیگیری این اقدامات با هدف تقویت ظرفیت‌های بومی، حمایت از شرکت‌های فناور و تحقق کامل مصوبات سفر وزیر ارتباطات با جدیت در استان ادامه دارد.

طبق اعلام اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل، این استان با ۲۳ درصد رشد پوشش فیبر نوری در یک سال گذشته در رتبه دوم اجرای این طرح در کشور قرار دارد.