به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سخنان اخیر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، درباره میراث تمدن غرب و حمله خشایارشا به آکروپولیس، بار دیگر پرسش‌هایی درباره نحوه روایت تاریخ و نادیده گرفتن برخی زمینه‌های تاریخی جنگ‌های ایران و یونان مطرح کرده است؛ موضوعی که با بررسی پیشینه این جنگ‌ها و سهم دانشمندان ایرانی در تاریخ علم، ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند.

دکتر سعیدرضا منتظری عضو هئیت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران درباره صحبت‌های اخیر وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید: روایت تاریخ، زمانی می‌تواند تصویری دقیق از گذشته ارائه دهد که رویداد‌ها در بستر تاریخی خود و با در نظر گرفتن زمینه‌ها و پیامدهایشان بررسی شوند.

وی با بیان اینکه صحبت‌های روبیو گزینشی شده از تاریخ بوده افزود: حمله خشایارشا به آتن در سال ۴۸۰ پیش از میلاد، بخشی از جنگ‌های ایران و یونان بود؛ درگیری‌هایی که زمینه‌های آن به رویداد‌های پیشین، از جمله شورش شهر‌های ایونی و حمایت آتن از شورشیان بازمی‌گشت.

وی حمله به یونان و آکروپولیس را در مقابل حمله آتنی‌ها به سارد؛ یکی از ایالت‌های تحت حاکمیت و امپراتوری هخامنشیان، در سال ۴۹۸ پیش از میلاد دانست و گفت: حمله خشایار شا درواقع یک حمله تلافی جویانه بوده است.