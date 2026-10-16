فرمانده انتظامی قروه از کشف هشت تن کود شیمیایی قاچاق به ارزش ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ماموران پلیس آگاهی شهرستان قروه با از اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق محورهای مواصلاتی، یک دستگاه کامیون حامل کود شیمیایی قاچاق را در محور همدان - سنندج شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی قروه با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی این محموله قاچاق را بیش از ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، گفت: خودروی توقیفی به پارکینگ منتقل و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ واحد مظفری افزود: ماموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی، خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی دقیق از آن، هشت تن کود شیمیایی قاچاق فاقد مجوز از سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی را کشف و ضبط کردند.