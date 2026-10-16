به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صابر جودی اظهار کرد: صیح امروز پس از اعلام حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان، تیم امداد و نجات پایگاه شهدای مرازاد جلفا به محل اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران پس از رسیدن به محل حادثه و ارزیابی وضعیت مصدوم که از ناحیه پا آسیب دیده بود، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را انجام دادند و با استفاده از بسکت، وی را به منطقه امن منتقل کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: این عملیات بعدازظهر با انتقال مصدوم به بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر به پایان رسید.