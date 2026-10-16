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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان شرقی، از نجات یک طبیعتگرد مصدوم در پی سقوط از ارتفاعات حسنآقا در هادیشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صابر جودی اظهار کرد: صیح امروز پس از اعلام حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان، تیم امداد و نجات پایگاه شهدای مرازاد جلفا به محل اعزام شد.
وی افزود: نجاتگران پس از رسیدن به محل حادثه و ارزیابی وضعیت مصدوم که از ناحیه پا آسیب دیده بود، اقدامات پیشبیمارستانی لازم را انجام دادند و با استفاده از بسکت، وی را به منطقه امن منتقل کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی خاطرنشان کرد: این عملیات بعدازظهر با انتقال مصدوم به بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر به پایان رسید.