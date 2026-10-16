حسین شفیعی سپس در جلسه کمیسیون حمایت قضایی دادگستری شهرستان زبرخان شرکت و مشکلات ۱۲ شرکت را مورد بررسی قرار داد.

شفیعی در این جلسه اظهار داشت: دستگاه قضایی استان آمادگی کامل دارد تا با رویکرد پیشگیرانه و حمایتی، در کنار واحدهای تولیدی باشد و از بروز مشکلات حقوقی که ممکن است به تعطیلی یا کاهش فعالیت آن‌ ها منجر شود، جلوگیری کند. حسب مقررات قانونی، مصوبات این کمیسیون همانند قوانین لازم‌ الاجرا است و تمامی دستگاه‌ ها باید در اسرع وقت این مصوبات را اجرایی نمایند.

وی تاکید کرد: تعامل سازنده میان بخش تولید و نهادهای قضایی می‌ تواند به افزایش امنیت سرمایه‌ گذاری و بهبود فضای کسب‌ و کار در شهرستان و استان کمک شایانی کند.

همچنین پس از پایان جلسه، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی و هیئت همراه از واحدهای تولیدی آسیب‌ دیده در جریان حمله تروریستی آمریکایی - صهیونیستی بازدید و مشکلات قضایی موجود را از نزدیک پیگیری کردند و بر ضرورت حمایت همه‌ جانبه، تسریع در روند تأمین تسهیلات و رفع موانع برای بازسازی این صنایع تأکید کردند.