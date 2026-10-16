حمایت قضایی از سرمایه گذاری در شهرک صنعتی خیام زبرخان خراسان رضوی
کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری شهرستان زبرخان با حضور معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی برگزار و مشکلات حقوقی و تولیدی دوازده واحد صنعتی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شفیعی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در سفر به شهرستان زبرخان از شرکت «میلاد صنعت» — از شرکتهای قدیمی با بیش از سه دهه فعالیت — بازدید و مسائل و مشکلات این واحد تولیدی را بررسی کرد.
حسین شفیعی سپس در جلسه کمیسیون حمایت قضایی دادگستری شهرستان زبرخان شرکت و مشکلات ۱۲ شرکت را مورد بررسی قرار داد.
شفیعی در این جلسه اظهار داشت: دستگاه قضایی استان آمادگی کامل دارد تا با رویکرد پیشگیرانه و حمایتی، در کنار واحدهای تولیدی باشد و از بروز مشکلات حقوقی که ممکن است به تعطیلی یا کاهش فعالیت آن ها منجر شود، جلوگیری کند. حسب مقررات قانونی، مصوبات این کمیسیون همانند قوانین لازم الاجرا است و تمامی دستگاه ها باید در اسرع وقت این مصوبات را اجرایی نمایند.
وی تاکید کرد: تعامل سازنده میان بخش تولید و نهادهای قضایی می تواند به افزایش امنیت سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار در شهرستان و استان کمک شایانی کند.
همچنین پس از پایان جلسه، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی و هیئت همراه از واحدهای تولیدی آسیب دیده در جریان حمله تروریستی آمریکایی - صهیونیستی بازدید و مشکلات قضایی موجود را از نزدیک پیگیری کردند و بر ضرورت حمایت همه جانبه، تسریع در روند تأمین تسهیلات و رفع موانع برای بازسازی این صنایع تأکید کردند.
در این بازدید، علاوه بر شفیعی؛ دهنوی، معاون دادستان مرکز استان در امور حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم؛ رضا سیدآبادی، رئیس دادگستری و رئیس کمیسیون حمایت قضایی شهرستان زبرخان و فرهمندنیا، دادستان زبرخان و مسئولان اجرایی شهرستان حضور داشتند.