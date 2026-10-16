به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نخستین دوره مسابقات کشوری شطرنج جام زنده‌یاد حاج حسن زارع با حضور ۱۵۰ شرکت‌کننده از ۱۷ استان کشور در شهرستان مهریز برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها، شطرنج‌بازان در گروه‌های سنی مختلف به مصاف یکدیگر رفتند و توانمندی‌های خود را در فضایی رقابتی به نمایش گذاشتند. حجاری مهریزی رئیس هیئت شطرنج شهرستان مهریز، هدف از برگزاری این مسابقات را گرامیداشت یاد و خاطره زنده‌یاد حاج حسن زارع و توسعه و ترویج ورزش شطرنج عنوان کرد. حضور شطرنج‌بازانی از استان‌های مختلف کشور در این رقابت‌ها، فرصتی برای تبادل تجربه میان ورزشکاران و فراهم‌کردن زمینه تعامل بیشتر فعالان این رشته ورزشی بود.

برگزاری این مسابقات کشوری همچنین در راستای تقویت ظرفیت شهرستان مهریز برای میزبانی رویداد‌های ورزشی و توسعه ورزش شطرنج در منطقه انجام شد.