به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی، عصر امروز، جمعه با حضور در بیمارستان شهدای زاگرس شهر ایلام از بخش‌های مختلف این مرکز درمانی بازدید کرد و از نزدیک روند ارائه خدمات به بیماران را بررسی کرد.

استاندار ایلام همچنین در نشست با مدیران این بیمارستان؛ بر تسریع در روند صدور پایان کار برای این مرکز درمانی تایید کرد.

سالروز ولادت باسعادت حضرت زینب (س) همزمان با روز جمعه، ۲۴ مهر و پنجم جمادی الاول به عنوان روز پرستار نامگذاری شده است.