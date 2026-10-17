محمود اسپانلو با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گلستان گفت: این ظرفیت‌ها همچنان ناشناخته مانده است و اگر با انسجام و همکاری پیش برویم، می‌توانیم زمینه رشد و توسعه جهشی و متوازن استان را فراهم کنیم.

اسپانلو با تأکید بر آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری در مسیر توسعه اقتصادی استان گفت: در چارچوب قانون برای رفع موانع حقوقی و کمک به حفظ اشتغال و رونق تولید نقش‌آفرینی می کنیم و در مواردی که بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات جدی مواجهند با ورود و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، زمینه ادامه فعالیت آن‌ها فراهم کردیم.



رئیس‌کل دادگستری گلستان از نمایندگان مجلس خواست مسائل و موانع موجود در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری را به‌صورت مشخص مطرح کنند تا با همکاری دستگاه قضایی و پیگیری در سطح ملی، راهکارهای قانونی برای حل آن‌ها دنبال شود.



صیانت از محیط زیست در کنار توسعه اقتصادی

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، تأکید کرد و گفت: توسعه اقتصادی نباید به قیمت ایجاد بحران‌های زیست‌محیطی تمام شود.



رئیس‌کل دادگستری استان گلستان افزود:: در موضوعات زیست‌محیطی، ملاحظات قانونی و حقوق نسل‌های آینده باید جدی گرفته شود و هیچ‌کس نباید به دلیل ملاحظات شخصی یا ارتباطات، از اجرای قانون مستثنا باشد.



پیگیری مسائل استان با رویکرد مسئله‌محور

اسپانلو، با تأکید بر ضرورت همکاری مستمر نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی گفت: اگر مسائل استان با رویکردی مسئله‌محور و با تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌ها دنبال شود، می‌توان بسیاری از موانع را برطرف کرد.



وی ابراز امیدواری کرد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و ارتباطات ملی نمایندگان، مشکلات واحدهای تولیدی، موانع سرمایه‌گذاری و مسائل مرتبط با حقوق عامه با سرعت و هماهنگی بیشتری پیگیری شود.

سنگدوینی: ظرفیت‌های گلستان برای توسعه اقتصادی بسیار بالاست

رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان و آق قلا از استان گلستان با قدردانی از اقدامات دستگاه قضایی در رسیدگی به مشکلات مردم و مسائل اقتصادی و تولیدی گفت: حضور میدانی مسئولان قضایی در میان مردم و تشکیل کارگروه‌های رسیدگی به مشکلات، فاصله میان مردم و دستگاه قضا را کاهش داده و زمینه بیان مستقیم مطالبات و پیگیری مسائل را فراهم کرده است.



وی با اشاره به شناخت رئیس‌کل دادگستری گلستان از ظرفیت‌ها و مسائل استان افزود: این شناخت می‌تواند در شناسایی گره‌های اجرایی و کمک به رفع مشکلات مؤثر باشد.



سنگدوینی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد و کریدورهای ارتباطی استان، بر ضرورت بهره‌گیری مؤثر از این فرصت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال تأکید کرد و افزود: تعامل دستگاه قضایی با مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس عامل مهمی برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و پیگیری مشکلات استان است.



تعیین تکلیف تعارضات اراضی منابع طبیعی در شرق گلستان ضروری است

سیدنجیب حسینی نماینده مردم مینودشت در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به اختلافات طولانی‌مدت مردم شرق گلستان با منابع طبیعی گفت: این موضوع در کنار مسائل اقتصادی و معیشتی، زندگی بسیاری از مردم را تحت تأثیر قرار داده و تعیین تکلیف این پرونده‌ها و یافتن راهکارهای قانونی برای حل اختلافات ضروری است.



وی با بیان اینکه بلاتکلیفی اراضی می‌تواند بر آرامش اجتماعی و روند سرمایه‌گذاری و تولید تأثیر بگذارد، خواستار بررسی راهکارهای مناسب برای رسیدگی مؤثرتر به این مسائل شد.



مشکلات معیشتی می‌تواند آسیب‌های اجتماعی را افزایش دهد

جمشید قائم‌مقام، نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به دشواری‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوارها، نسبت به پیامدهای تداوم فشارهای معیشتی بر جامعه هشدار داد.



وی افزایش هزینه‌های تولید و فشارهای اقتصادی بر واحدهای تولیدی را از مسائل مهم دانست و تأکید کرد : تشدید این مشکلات می‌تواند زمینه‌ساز کاهش اشتغال و افزایش آسیب‌های اجتماعی شود.



تکمیل کمربندی آق‌قلا نیازمند تسریع در تأمین اعتبار و تملک اراضی است



امان‌زاده، نماینده مردم گرگان و آق‌قلا، با تأکید بر اهمیت همکاری میان نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی، تعامل این مجموعه‌ها را در پیگیری مسائل مردم و رفع موانع اجرایی مؤثر دانست.



