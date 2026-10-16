معاون ورزش و تفریحات سالم کیش با تأکید بر ضرورت توسعه ورزش و حمایت از هیئت‌های ورزشی، از برنامه‌ریزی برای افزایش مشارکت ورزشکاران و برگزاری رقابت‌های قهرمانی کشور در رشته‌ها و رده‌های سنی مختلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فرزاد رادبوی در جشن بزرگ هفته تربیت بدنی و ورزش با اشاره به برگزاری برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش، گفت: این هفته فرصتی برای قدردانی از جامعه ورزشی و تقویت مشارکت‌های اجتماعی است و بدون حضور و همراهی مردم، اجرای برنامه‌های ورزشی امکان‌پذیر نیست.

او افزود: حضور هفت ورزشکار در رقابت‌های ناگویا برای نخستین بار از منطقه آزاد کیش، مایه افتخار است و تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی مناسب، شمار شرکت‌کنندگان در این رقابت‌ها را افزایش دهیم.

معاون ورزش و تفریحات سالم کیش، با اشاره به دعوت ۳۱ ورزشکار از کیش به تیم‌های ملی، بر ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های ورزشی با همراهی هیئت‌های ورزشی و حمایت سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد.

فرزاد رادبوی با بیان اینکه ۵۲ هیئت ورزشی در کیش فعالیت دارند، گفت: تلاش می‌کنیم هیئت‌های غیرفعال را نیز فعال کنیم و زمینه گسترش رویداد‌های ورزشی را فراهم کنیم.

او خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای حمایت از رشته‌های مختلف ورزشی و برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در رده‌های سنی و بخش‌های مختلف، با هدف ارتقای سطح ورزش و افزایش حضور ورزشکاران کیش در رقابت‌های ملی ادامه دارد.