نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و استاندار در پیامی مشترک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار را تبریک گفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پرستاری، روایت عاشقانه‌ی انسان‌هایی است که در هنگامه‌ی رنج، چراغ امید می‌افروزند و با دستان مهربان و قلب‌های سرشار از ایمان، به زندگی جان دوباره می‌بخشند.

میلاد فرخنده‌ی حضرت زینب کبری (س)، اسوه‌ی صبر، ایثار و استقامت، بهانه‌ای است برای پاسداشت مقام بلند پرستارانی که در روزهای آرام و لحظات دشوار؛ از دفاع مقدس هشت‌ساله تا دوره‌ی دشوار و خطرآفرین کرونا، نبرد ۱۲روزه، کودتای آمریکایی-صهیونی، جنگ رمضان و خدمت در مناطق مرزی استان، با تعهد و فداکاری، معنای حقیقی ارزش‌های پرستاری را با عمل مخلصانه‌ی خویش به تصویر کشیده‌اند.

باور داریم تکریم پرستاران، تنها در ستایش واژه‌ها خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در پاسداشت کرامت، توجه به دشواری‌های خدمت و پیگیری مطالبات به‌حق آنان معنا می‌یابد.

ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها و روز پرستار به سپیدپوشان شریف عرصه‌ سلامت، به‌ویژه پرستاران پرتلاش استان کرمانشاه، در برابر همت بلند و تلاش‌های مخلصانه‌ آنان سر تعظیم فرود می‌آوریم و از خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزونشان را مسئلت داریم.

حبیب‌الله غفوری

نماینده‌ی ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه‌ی کرمانشاه

منوچهر حبیبی

استاندار کرمانشاه