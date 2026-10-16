مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان از جمع‌آوری ۴۰۰ مورد استفاده غیرمجاز برق ،کشف ۹ دستگاه ماینر و جمع‌آوری کابل های غیرمجاز در باغ‌ویلاهای استان خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان گفت: در اجرای رزمایش سراسری شناسایی و جمع‌آوری مصارف غیرمجاز برق در باغ‌ویلاهای استان ،۴۰۰ مورد برق غیرمجاز جمع‌آوری شد.

شیرزاد جمشیدی با تأکید بر ضرورت مقابله با تخلف های حوزه برق افزود: همچنین در این طرح، ۹ دستگاه ماینر کشف و دو هزار و ۱۰۰ متر کابل غیرمجاز هم جمع‌آوری شد.

وی بیان کرد: استفاده ی غیرمجاز از شبکه علاوه بر افزایش تلفات انرژی، می‌تواند به تجهیزات و تأسیسات برق آسیب وارد کند و پایداری شبکه را تحت تأثیر قرار دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان گفت: اجرای طرح‌های نظارتی و عملیاتی در نقاط مختلف استان، با هدف پیشگیری از تخلف،صیانت از زیرساخت‌های صنعت برق و حفاظت از حقوق مشترکان قانونی و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از شبکه در دستور کار قرار دارد.

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق لرستان،هم گفت: شناسایی موارد استفاده غیرمجاز از شبکه و برخورد با تخلف های حوزه ی برق ، از جمله برنامه‌های عملیاتی دفتر حراست است که در این طرح، باغ‌ویلاها و نقاط مشکوک در شهرستان‌های مختلف استان مورد بازرسی قرار گرفتند.

سروش روزبهانی افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای عملیاتی و انجام بازرسی‌های میدانی، روند شناسایی و رسیدگی به تخلف حوزه ی برق پیگیری می‌شود و برنامه‌های نظارتی در این زمینه به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.



