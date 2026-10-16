به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره برق رباط سنگ تربت حیدریه گفت: همزمان با اجرای «طرح ملی سامان» و با هدف ارتقای قابلیت اطمینان، کاهش خاموشی‌ ها و پایداری شبکه توزیع برق، مانور عملیاتی اصلاح فیدرهای پرعارضه در جغرافیای بخش رخ قبل از آغاز فصل زمستان انجام شد.

سعید عباس‌ زاده با اشاره به اجرای این مانور در راستای اصلاح فیدرهای بحرانی عنوان کرد: این طرح با هدف پیشگیری از خاموشی‌ های بدون برنامه و افزایش تاب‌ آوری شبکه برق انجام گرفت.

وی با ارائه آماری از اقدامات انجام شده افزود: در راستای این طرح، تعویض ۸۰ عدد مقره سوزنی، ۳۶ عدد مقره کششی، انجام ۹۰ مورد آچارکشی یراق‌ آلات سر تیری، و همچنین اصلاح چندین مورد جامپر با دقت بالا انجام شده است.

عباس زاده تاکید کرد: این اقدامات که طی مدت یک‌ روز توسط پنج گروه عملیاتی عوامل اداره برق رباط سنگ و با همکاری شرکت برق تربت حیدریه صورت گرفت، تجلی تلاش و تعهد عوامل اجرایی نیروهای شرکت برق در راستای خدمت‌ رسانی به اهالی منطقه است.

فیدر منبع تغذیه یا تامین کننده برق در تابلو های برق است، فیدر وسیله‌ ای بسیار قوی و مهم در تابلوهای برق است و وظیفه تامین انرژی را دارد.